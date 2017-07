Congo-Kinshasa: Restriction de mouvement des journalistes étrangers - JED en colère

JED rappelle également qu'au cours des derniers mois, les journalistes de la presse étrangère ont fait l'objet de plusieurs exactions, sans parler des ondes brouillées de la Radio française, RFI, à Kinshasa depuis le 5 novembre 2016. Il s'agit, notamment de l'agression, le 17 mai 2017, de trois journalistes de TV5 qui couvraient l'attaque et l'évasion à la prison centrale de Kinshasa. Mardi 25 juillet 2017, deux journalistes de l'Agence France Presse (AFP) ont été interpellés et malmenés par des agents des services de renseignements alors qu'ils effectuaient un reportage sur la grève des médecins à l'hôpital général de Kinshasa.

Journaliste en danger (JED) dénonce fermement la chape de plomb que le gouvernement congolais tente d'imposer sur les journalistes- correspondants de la presse étrangère en RD Congo en cette période où le pays est confronté à une crise politique et sécuritaire, notamment dans les provinces du Kasaï où les médias internationaux ont largement fait écho de la découverte de plusieurs fosses communes et autres violations manifestes des droits de l'homme.

Journaliste en danger (JED) exprime sa désapprobation totale à la suite des récentes mesures prises par le Ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, visant à censurer les journalistes étrangers et à restreindre leur liberté de mouvement en République Démocratique du Congo, dans le but de les contrôler, et le cas échéant de les empêcher de faire leur travail.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.