Sénégal: Vote des militaires et paramilitaires

Il doit ensuite se munir d'un ordre de mission spécial délivré par le ministère chargé des Elections, s'il ne se trouve pas dans son lieu de vote. En conséquence, le directeur général des Elections invite tous les responsables des corps militaires et paramilitaires à faire parvenir aux services de la Direction de la formation et de la communication de la Dge l'expression de leurs besoins en ordres de mission spéciaux.

Le directeur général des Elections rappelle à tous les chefs d'états-majors des corps militaires et paramilitaires qu'en vertu des articles L.69 et R.60 du Code électoral, les membres desdits corps en opérations sur le territoire national et ceux préposés à la sécurisation du scrutin sont autorisés à voter dans un quelconque bureau de vote de leur zone d'intervention.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.