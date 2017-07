Sénégal: Matam - Diatourou Ndiaye appelle les populations à voter Bby

Les autres responsables politiques comme Samba Farba Diaw surnommé « le lion » du Daandé Maayo, le Pca de l'Onas Ibrahima Agne, Ousmane Guèye, l'opérateur Oumar Mamadou Dème, Amar Ly, Moussa Kâ et Waranka Kâ ont tous appelé les citoyens à aller voter massivement, dimanche prochain, pour la liste de la coalition Bby. A l'endroit des militants, ils ont indiqué que le seul bulletin qui vaille ce jour, c'est celui portant l'effigie de la tête du cheval. D'ailleurs, Abdoulaye Konté veut un score de plus de 80% dans son fief à Sadel, mais également dans la commune de Bokidiawé, de même que Nguidjilone.

Dans le domaine de l'agriculture, à son avis, « nous nous approchons de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes aujourd'hui à 800 000 t de paddy ; nous allons atteindre 1, 5 million de tonnes dans deux ans », a déclaré Diatourou Ndiaye pour qui « un pays ne peut se développer tant qu'il ne produit pas ce qu'il mange ». « En matière d'électricité, en cinq ans, le président Macky Sall a fait l'équivalent de tout ce qui a été fait en 52 ans », a-t-il ajouté. Il en est de même, poursuit-il, dans les domaines de la santé, des pistes rurales, des routes, etc. « En cinq ans, dit-il, le président Macky Sall a fait un linéaire qui équivaut à ce qui a été fait de 1960 à nos jours ». Autant de raisons, pour lui, de soutenir et d'appuyer la politique du chef de l'État en votant pour une majorité écrasante de Benno à l'Assemblée nationale.

De Dial Pêcheur à Kawel en passant par Gaol, Dondou, Ndouloumadji, Nguidjilone et Woudourou, le « Daandé Maayo » s'était donné, avant-hier, rendez-vous à Sadel pour un grand meeting pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). Présidé par le directeur de Cabinet du Premier ministre, Diatourou Ndiaye, natif de Nguidjilone. Ce rassemblement politique a été initié par le conseiller personnel du chef de l'État, Abdoulaye Konté, et ses camarades originaires de la zone. A l'occasion, M. Ndiaye a demandé aux populations du Sénégal et particulièrement celles de Matam à voter massivement la liste de Bby, « la liste d'avenir, associée à une vision qui est celle du chef de l'État ». Il s'agit, dit-il, « de faire du Sénégal un pays émergent », tout en indiquant que des « changements notoires » ont été notés depuis 2012.

