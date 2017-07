Sénégal: Gossas - « Benno Bokk Yakaar » sûr de sa victoire

Réconforté par la forte mobilisation des populations, le coordonnateur communal Madiagne Seck a, une nouvelle fois, promis une victoire écrasante de la liste départementale de «Benno Bokk Yaakaar». Pour lui, il n'y a pas de doute, la victoire est d'ores et déjà acquise. Quant à la tête de liste départementale Madické Diaw, il s'est engagé à se montrer à la hauteur des attentes des populations, une fois élu à l'Assemblée nationale. Madické Diaw a également exprimé sa gratitude aux populations et à la tête de liste nationale, Mahammad Boun Abdallah Dionne, pour son investiture.

Initiée par le maire Madiagne Seck, la manifestation a notamment enregistré la participation de la tête de liste départementale Madické Diaw et de son staff, des jeunes de la Convention des jeunesses républicaines (Cojer) et des proches du président du Conseil départemental Adama Diallo. Tous, à l'unanimité, ont mis l'accent sur l'importance de remporter largement le scrutin de ce dimanche pour mieux prendre en charge les préoccupations des Gossassois. Les partisans de Mahammad Dionne se sont, par ailleurs, réjouis des chantiers en cours dans tout le département, et ont remercié le Premier ministre pour ses actions en faveur des populations de Gossas.

