Sénégal: Aboubakri Sagna de l'Uc « Bunt Bi » - « Nous allons tirer notre épingle du jeu »

C'est tout le sens de ces élections qui constituent pour nous une occasion de laisser notre emprunt dans l'espace politique sénégalais, mais surtout contribuer de façon qualitative à une Assemblée nationale de rupture », a expliqué M. Sagna. Non sans relever les nombreux défis qui interpellent la banlieue. A l'en croire, l'approche de proximité qui a été mise en place durant la campagne entre dans cette perspective. « La stratégie de proximité a bien payé. Elle nous a permis d'être en contact direct avec les populations, de constater et de mesurer avec elles les besoins du département dans tous les domaines, mais surtout de réfléchir sur des solutions à même de résoudre les difficultés que vivent les populations au quotidien », a laissé entendre la tête de liste de « l'Uc Bunt Bi » à Guédiawaye.

Sur place, Aboubakri Sagna, tête de liste départementale, a rappelé devant le président du parti, le Pr El hadji Ibrahima Mbow, l'intérêt de ces élections. « Les enjeux de ces élections sont énormes pour le département de Guédiawaye qui est dépourvu de tout. D'où l'engagement de l'Uc «Bunt Bi» qui incarne des valeurs républicaines pouvant combattre cette inégalité », a relevé le futur député qui a regretté l'absence de débats sérieux et inclusifs pour ces législatives. Aussi a-t-il précisé que l'Union citoyenne «Bunt Bi » est un parti politique majeur, libre et responsable qui assume sa souveraineté. « Aujourd'hui, la recomposition politique est une nécessité absolue.

L'Union citoyenne « Bunt Bi » croit fortement à ses chances pour les législatives prochaines. Elle fonde son argumentaire sur l'adhésion des populations à son discours. A deux jours de la clôture de la campagne, le parti a fait montre d'une grande mobilisation qui présage un bon score le 30 juillet. C'était à l'occasion d'une caravane qui a fortement mobilisé dans le département de Guédiawaye. Ainsi, le cortège a parcouru pendant quatre heures les communes de Sam-Notaire, Ndiarèm-Limamoulaye, Médina Gounas et Wakhinane Nimzatt où une forte communauté « casamançaise » a accueilli le candidat et sa délégation.

