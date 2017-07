Afrique de l'Ouest: Banque - Le groupe ALC ajoute la titrisation à son offre

« Le pôle titrisation envisage la structuration et la gestion de quelques opérations majeures dès 2017. Cette offre s'adapte aux clients demandeurs d'une ingénierie financière plus sophistiquée pour tirer parti de la montée en gamme des économies ouest-africaines», commente Serge Tidiane Diop, Directeur général du Groupe ALC.

Animé par six experts confirmés, ce nouveau pôle offre des services de conseil stratégique et financier pour structurer des opérations de titrisation et constituer des Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC), des services de gestion de FCTC selon la réglementation de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et les meilleurs standards internationaux.

