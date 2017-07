Sénégal: Meilleur manager de l'administration publique - Abdoulaye Mbodji de l'Aibd parmi les 6 nominés sur 120 Directeurs

Pour la catégorie de la meilleure femme manager, les nominés sont la Directrice de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement, Annette Seck Ndiaye ; l'administratrice du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, Nata Samb Mbacké et la Directrice générale de l'agence nationale du Conseil agricole et rural, Mariama Dramé.

Abdoulaye Mbodji, le Directeur de l'Aibd (qui sera inauguré le 07 décembre prochain) fait partie des 3 Directeur Hommes nominés parmi 120 Directeurs Nationaux des entreprises du secteur parapublic et structures assimilées comprenant les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les délégations générales. Pour cette catégorie de meilleur managers Hommes, en plus du Dg de l'Aibd, Abdoulaye Mbodji, il ya le Directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, et Cheikh Bakhoum de l'Agence de l'Informatique de l'Etat(Adie).

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.