Tanzanie: Les personnes atteintes d'albinisme continuent de vivre dans la peur

Mme Ero s'est félicitée d'une réduction significative du nombre total d'enfants dans ces abris et a félicité les autorités pour leurs efforts pour réunir les enfants et leurs familles, mais a ajouté qu'il restait encore plus à faire.

« Il est encourageant de voir le gouvernement travailler en partenariat avec la société civile en matière de santé et d'éducation, notamment en fournissant des aides visuelles et en utilisant des cliniques mobiles pour prévenir le cancer de la peau », a-t-elle déclaré.

« Je salue les mesures déjà prises par le gouvernement et la société civile et la diminution du nombre d'attaques signalées », a dit l'experte. « Il y a eu des mesures positives pour lutter contre les pratiques de sorcellerie, y compris l'enregistrement des guérisseurs traditionnels ».

