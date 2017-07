Togo: Gilbert Bararmna et Henriette Hangnanmey, lauréats de la sélection nationale

Le festival Clap Ivoire 2017, c'est dans quelques mois en terre ivoirienne. Pour mieux représenter le Togo qui a fait lors de la dernière édition, avec deux grands prix remportés par Maxime Tchinkoun, le Togo fourbit ses armes.

Ainsi, un appel à candidature a été lancé depuis un moment par le ministère en charge de la Culture. Cet appel à candidature qui a donné lieu à un concours pour dégager les meilleurs films dans la catégorie fiction et dans la catégorie documentaire a livré son verdict ce vendredi à Lomé. Ce fut au cours d'une cérémonie précédée par une projection des 18 films en compétition.

Verdict final du jury présidé par Mme Adjikè Sani Assouma, c'est le film "Brigitte" du réalisateur Gilbert Boukpessi Bararmna dans la catégorie fiction et "Né en prison" de Mlle Henriette Séna Hangnamey, dans la catégorie documentaire qui ont répondu aux attentes des membres du jury de ce Concours de sélection nationale des films devant représenter le Togo au concours Clap Ivoire.

Les deux lauréats sont donc repartis avec un trophée et une enveloppe de 500.000 F cfa. Ils sont respectivement secondés par Visa de Roger Biova Gbékou (fiction) et de "Un peuple, une histoire" d'Edem Etienne Prudencio. ces derniers pour leur part ont eu droit à une enveloppe de 100.000 F cfa.

Pour la.première fois, le jury a pris sur lui de primer le meilleur acteur et la meilleure actrice. Deux distinctions sont allées à Nassiba Tchassanté dans Brigitte (25.000 f cfa), et Jonas dans Tempus fugite (25.000 f cfa).

Livrant le résultat de son travail, le jury a fait comprendre qu'il s'est apesanti entre autres sur l'originalité et l'intérêt du sujet, la qualité du son et le travail de la postproduction, l'effort de recherche...

Président la cérémonie de remise des prix aux lauréats, le ministre de la Culture, Guy Madjé Lorenzo "a salué le professionnalisme du jury".

Au chapitre des promesses, il a promus que son département travaillera à "répondre à certaines préoccupations émises par la présidente du jury".

Et pour ce qui est de l'enveloppe des meilleures interprétations féminine et masculine, il a aussi laissé entendre que " l'année prochaine, les meilleures interprétations féminine et masculine seront dotées comme il se doit".

"On fera plus l'année prochaine", a promis M. Lorenzo. Occasion également pour lui d'inviter le directeur de la TVT, à faire un peu plus de place aux films documentaires des réalisateurs togolais dans leur grille de programme.

Enfin, une bonne nouvelle qu'il a aussi annoncé, c'est que "le Togo aura bientôt une belle salle de projection à Lomé Togbato vers l'endroit de l'ancien cinéma Le Togo.

En attendant, bonne chance aux deux ambassadeurs qui représenteront le Togo à Clap Ivoire 2017.