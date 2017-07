Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie - La RDC s'arrête en demi-finale

Les Léopards de la RDC ont été battus par les Lions de l'Atlas du Maroc (0-1), en demi-finale des 8èmes Jeux de la Francophonie- Abidjan 2017. La rencontre a lieu ce vendredi 28 juillet au stade Félix Houphouët Bouagny, en Côte d'Ivoire.

Après avoir dominé en grande partie ce match, les poulains d'Éric Tshibasu ont cédé à la 84'. Le marocain Hannouri Hamza a réussi à tromper le gardien Jackson Lunanga.

Dans l'autre demi-finale, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Mali par 2-1.

Ainsi, la finale se jouera dimanche 30 juillet entre les Eléphanteaux et les Lionceaux.

La RDC, elle se contentera du match de classement contre le Mali.

Au classement des médailles de ces jeux, la France est en tête avec 47 médailles dont 21 en or. Elle est suivie du Canada 35, dont 13 en or. Le Maroc, premier pays africain dans ce classement est 3ème avec 40 médailles, 12 en or.

La RDC est 12e avec 4 médailles dont 2 en or remportées par Makorobondo en athlétisme et Moussoki Mitchum en contes et cintreurs(en culture).

Les deux médailles en bronze ont été remportées par les dames: Carole Imongo Kimberly, en judo chez les +78kg et Ania Mabunga Menga en lutte chez les -69kg .