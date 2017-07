«Gagn sagrin kan get sa... » Issac, un habitué de Port-Louis, se trouvait parmi les badauds qui ont… Plus »

Or, devant les effets néfastes sur la flore et la faune, ils ont été sommés de vider les lieux. Un récent survol effectué par le Dornier a confirmé la présence de pêcheurs et de structures en tôle et en béton massif sur les deux îles.

C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Collectivités locales et des îles éparses, ce vendredi 28 juillet. Il y est expliqué que des pêcheurs de deux compagnies ont investi St-Brandon, soit 17 sur l'île Courson et 4 sur l'île Tec Tec.

