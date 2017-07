Congo-Kinshasa: Joseph Kabila inaugure le collège de hautes études des stratégies et de défense à Kinshasa

Le président Joseph Kabila a inauguré ce vendredi 28 juillet à Kinshasa le Collège de hautes études, des stratégies et de défense(CHESDE), situé dans l'enceinte de l'ancienne base des réserves opérationnelles de l'armée coloniale, sur l'avenue de Haut commandement.

Selon le général Didier Etumba, chef d'Etat-major général des FARDC, le coaching académique y est assuré par vingt généraux et cinq colonels français et d'autres experts du monde stratégique, pour une formation de 8 à 10 mois.

« Ecole des guerres et des stratégies, le CHESDE est le plus haut établissement de formation des officiers généraux et colonels des FARDC.

Son programme, largement inspiré du modèle des écoles des guerres de France, de Belgique, des Etats-Unis, de Chine, de Cameroun et du Centre des hautes études militaires français procure au CHESDE ses plus belles lettres de noblesse et de notoriété internationale », affirme le général Didier Etumba.

Ce centre, rappelle le chef des armées de la RDC, n'a pas oublié le monde civil et de recherche.

« Il organise des sessions spéciales ne dépassant pas 60 jours pour les hauts responsables civils ainsi que certains universitaires et chercheurs intéressés par le domaine de la défense et de la sécurité.

Se fondant sur la vocation régionale et africaine de la République Démocratique du Congo, le CHESDE se donne une modeste ambition de servir de centre d'excellence, ouvert également aux auditeurs, généraux et colonels des pays amis, en commençant par ceux de la Communauté Economique des Etats d'Afrique centrale(CEEAC)», annonce le général Didier Etumba.

Il a appelé les lauréats de la deuxième promotion de ce collège honorés à cette occasion, à se débarrasser de « tout complexe dans le domaine scientifique et professionnel et à agir conformément à la discipline militaire tout en respectant scrupuleusement les lois et les institutions du pays ainsi que les lois internationales ».

Des militaires tués aux fronts honorés

Le chef de l'Etat congolais a aussi inauguré ce même vendredi le monument érigé au Rond-point FORESCOM. C'est en l'honneur de tous les soldats et militaires ayant versés leur sang pour la Nation.