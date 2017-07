Cote d'Ivoire: Daloa - Activités de recherche scientifique des étudiants invités à s'y intéresser

La deuxième journée de la promotion scientifique a été organisée le mardi 25 juillet dernier dans un réceptif hôtelier de Daloa. Organisée par l'Académie des sciences, des arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD), cette journée a pour objectif de contribuer à former les chercheurs et futurs chercheurs de Côte d'Ivoire.

Aussi, cette journée, dira le prof Aïdara Daouda, président de l'ASCAD vise-t-elle à créer à travers des conférences de haut niveau scientifique, chez les étudiants , l'envie de devenir des chercheurs.

Déplorant, que certains jeunes préfèrent le métier d'enseignant au métier de chercheur, le prof Aïdara Daouda a indiqué que ces deux métiers sont compatibles. C'est pourquoi, il a exhorté la jeunesse estudiantine à s'intéresser aux activités de recherche scientifique.

Puis d'ajouter : «pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent de façon durable, un point d'honneur doit être mis sur la recherche scientifique et la technologie».

Avant d'inviter les jeunes étudiants à privilégier le travail car « cette jeunesse permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre son émergence»

Le secrétaire de l'Ascad, le prof Malan Kla Anglade, a indiqué que cette organisation évolue dans cinq domaines d'activité. A savoir, les domaines de la science naturelle, science exacte, science humaine, science sociale et le domaine des arts et cultures.

Pour sa part, la présidente de l'Université Jean Lorougnon Guédé ( UJLoG) , le prof Abiba Tidou Sanogo s'est réjouie que son institution soit aujourd'hui au cœur des activités de la promotion de la recherche.

Plusieurs communications ont été prononcées entre autres, « Importances de la Science, de la Technique, de la Technologie, pour un pays comme le nôtre, qui vise l'émergence », « Contribution de la médecine traditionnelle aux soins de santé en Côte d'Ivoire », et « le boom des vergers d'Anacardiers et d'Hévéa, un véritable danger pour les cultures vivrières en Côte d'Ivoire ».

Créé en septembre 2003 et placée sous la haute autorité du président de la République, l'ASCAD est une association de scientifiques, de philosophes, d'écrivains, d'artistes, de créateurs et d'inventeurs dont les œuvres honorent la civilisation africaine et participent au développement socio-économique, ainsi qu'au rayonnement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et des diasporas africaines.