Sénégal: 55 cartes professionnelles délivrées aux acteurs de la cinématographie et de l'audiovisuel

La direction de la cinématographie fait par ailleurs savoir qu'à cet effet, "ont été convoqués les éléments clés portant sur la nationalité, le niveau de formation académique et professionnelle, l'expérience professionnelle, la pertinence des justificatifs du métier exercé (diplômes, attestations, contrats de travail, nombre de films réalisés et diffusés, sélection dans des festivals, consécrations...)".

Elle va également remettre une carte professionnelle à un ingénieur du son, 4 pour la section électro-machinerie, 4 pour la prise de vues, 3 à des scénaristes cinématographiques, 2 à des décorateurs et une à une maquilleuse et coiffeuse, lit-on dans le communiqué de la Direction de la cinématographie.

Après un mois d'étude des dossiers reçus, les membres de la commission ont retenu de donner 22 cartes pour la branche de la réalisation cinématographique et audiovisuelle, 12 pour la production cinématographique et audiovisuelle, 1 pour le montage cinématographique et audiovisuel et 5 pour la distribution et l'exploitation de salles de cinéma.

