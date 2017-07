Cameroun: CAN 2019 - Paul Biya invite le président de la CAF à Yaoundé

Déjà, des cadres camerounais recrutés à la pelle par Issa Hayatou sont mis au placard par Ahmad et ce dernier surveille la candidature camerounaise pour la Can 2019 comme du lait sur le feu.

Mais la Can engage tout une nation et cette sortie de Tombi A Roko pourrait compter pour des prunes sans une implication du sommet de l'Etat.

Ce climat délétère n'est plus supportable pour le pouvoir de Yaoundé qui n'était déjà pas à jour pour tenir une Can à 16 équipes et qui se voit à présent acculé par la Caf à organiser une compétition à 24 dans des délais sensiblement semblables.

Incertitudes sur la Can 2019. Le président de la République rentre en jeu et veut rassurer l'instance faitière sur la capacité de son pays à organiser la nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des Nations.

