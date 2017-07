Congo-Kinshasa: Les femmes appelées à s'impliquer dans la gouvernance des ressources naturelles

Il faut le couper pour arriver à la déforestation et non au déboisement sauvage. Le prof. Kita Lema a soutenu que l'arbre est une donne extrêmement importante pour les animaux. D'où, leur abattage doit se faire de manière réfléchie.

En ce qui concerne la Cuvette centrale du Bassin du fleuve Congo, elle a aussi reçu le pari de la conserver au profit de son intérêt et non pour un partage entre Etats.

Et d'ajouter : la forêt est une source de l'atmosphère en ce qui concerne l'humidité de l'air. « Quand vous détruisez la forêt, c'est-à-dire que vous aurez moins d'humidité, et moins d'évaporation », a-t-il martelé.

A cause de l'exploitation illégale des parcs nationaux, normalement, où se trouvaient leurs demeures. « On vivait de là, avant d'être expulsé sans compensation », a révélé M. Kapupu.

« C'est une marginalisation organisée et par le gouvernement et la population congolaise », a-t-il souligné.

Environ 135 millions d'hectares de forêt naturelle avec un taux de couverture de près de 60% du territoire, soit 10% de l'ensemble des forêts tropicales et du monde et environ 45% de celle d'Afrique.

Par ailleurs, M. Georges Tshiniama, géologue congolais a déploré les conditions de vie des communautés locales et appelle à la responsabilité de l'Etat dans la mise en œuvre des accords signés avec les entreprises extractives sur les responsabilités sociétales avant, pendant et après l'exploitation.

Les recettes de l'Etat devraient pourtant, via la collecte des taxes et impôts, régulées dans le Code minier, répondre à certains besoins de la population. Malgré ce dispositif légal, le secteur pose encore un problème.

« Mener un plaidoyer non seulement auprès des autorités mais aussi au niveau de la base », est le but poursuivi.

La RDC est un pays qui regorge de diverses richesses. Malgré son sol et sous-sol riche, elle est classée parmi les pays les plus pauvres. A côté de cette triste nouvelle, il y a une catégorie de personnes très affectées aux alentours et sur les sites miniers, il s'agit de la femme.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.