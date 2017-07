Congo-Kinshasa: Les experts échangent sur les risques fiscaux et parafiscaux

Depuis jeudi 27 juillet, se tient au CEPAS un séminaire dont la thématique principale est « Les risques fiscaux en impôts de sociétés, les risques parafiscaux, les risques en douanes & accises : savoir les identifier, les évaluer et les gérer ».

Cet atelier, qui se déroule jusqu'au samedi 29 juillet 2017, organisé par le cabinet d'avocats Mavinga Declerc & Parteners, en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC) a été ouvert par le directeur de cabinet du ministre des Finances.

Dans son mot de circonstance, Me Nicole Odia Kayembe du cabinet Mavinga Declerc & Parteners a déclaré que l'objectif objectif global de ce séminaire atelier est de renforcer les capacités des juristes et fiscalistes des entreprises.

Et il a comme objectifs spécifiques : identifier les risques fiscaux, parafiscaux et douaniers qui planent sur l'entreprise ; savoir les évaluer (droit, intérêts et pénalités) ; informer les participants sur les procédures et contentieux fiscaux, parafiscaux et douaniers ; apprendre aux participants à tenir une synthèse de l'actualité fiscale, parafiscale et douanière (reporting fiscal, parafiscal et douanier) ; informer les participants de l'existence du logiciel comptable et l'intérêt de son utilisation par les entreprises ; formuler des recommandations en vue d'un plaidoyer pour l'amélioration de la loi fiscale, parafiscale et douanière.

Elle a souligné que le premier rôle des juristes doit d'abord être celui de prévenir que de guérir, tout en relevant que l'expertise nationale est loin de faire défaut. Elle a dit à ce sujet : « L'un des plus grands risques serait de laisser aux autres nous dire ce que nous devons faire ».

Quant à l'administrateur délégué de la FEC, il a fait savoir que la présente édition qui est à sa 4ème édition a pour objectifs le renforcement des capacités, et la fiscalité reste l'un des facteurs importants pour l'économie du pays. C'est pourquoi, il faut rendre le système fiscal congolais optimal en réduisant les effets négatifs.

Ignorance des textes légaux

Il a dit qu'en organisant ce séminaire-atelier, il est question d'examiner comment certaines dispositions fiscales risquent d'élever le risque que courent les entreprises, et les propositions qui en sortiront sont à soumettre au ministre des Finances.

Pour sa part, M. José Sele Yalaghuli, directeur général de la DGI, a dit qu'en ce qui concerne la nature des impôts, il y a tout un arsenal juridique national et international. Le problème qui existe est celui de l'interprétation des textes entre le monde des affaires et la DGI.

Il a fait savoir que le système fiscal congolais est déclaratif. Le contrôle fiscal a donc pour but d'attester de la sincérité de ces déclarations. Quant à la DGI, elle poursuit les instructions du ministère des Finances.

Elle a donc pour devoir de doter le Trésor public des ressources nécessaires, et faire aussi que l'impôt soit un instrument de facilitation d'affaires. Il a fini par dire : « Nous suivrons les différentes thématiques pour une compréhension commune des textes légaux ».

Son tour venu, Mme le directeur général de la DGRAD a d'emblée précisé que la DGRAD n'encadre pas la fiscalité, mais elle collecte des taxes pour le Trésor public. Ses recettes sont donc non fiscales.

Selon elle, les risques ne peuvent pas être perçus seulement pour les entreprises, mais aussi pour l'administration.

Elle a dénoncé la mauvaise organisation des structures des structures internes et l'existence des textes obsolètes.

Elle a déclaré : « Nous connaissons les risques de ne pas encaisser et le mauvais comportement des agents et cadres. Elle aussi parlé de collaboration, en faisant remarquer que certaines entreprises ont une ignorance totale des textes légaux.

Dans son d'ouverture, le directeur de cabinet du ministre des Finances a dit que gouverner c'est prévoir, prévenir les conséquences.

Il a déclaré qu'en matière fiscale, les entreprises encourent les risques par l'ignorance des textes. Il y a des risques inhérents à la sincérité, à la régularité. L'objectif légitime est donc d'identifier les risques et voir comment y remédier.