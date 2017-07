Congo-Kinshasa: L'Administration publique procède au recrutement de 1000 jeunes universitaires

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Bruno Tshibala Nzenzhe, a procédé, hier jeudi 27 juillet à l'Hôtel du gouvernement, au lancement du processus de recrutement de 1000 jeunes universitaires au sein de l'Administration publique.

Sous le patronage du chef de l'État, le gouvernement s'engage dans un vaste programme de recrutement dénommé « Jeunes professionnels » au sein de l'Administration publique tant au niveau central que provincial.

Le programme, lancé hier jeudi 27 juillet par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe, exige de jeunes universitaires recrutés à faire carrière dans l'Administration publique après deux mois de formation et un stage d'option dans différents services de l'Administration publique.

À l'issue de six mois de formation, les lauréats seront nommés et affectés dans l'Administration publique au grade d'attachés d'administration de première ou de deuxième classe.

Après cette période, les jeunes professionnels subiront beaucoup d'évaluations somatiques et qualitatives de performance sur base de contrat de performance qu'ils auront signé après leur admission sous statut.

Le chef de l'Exécutif national a attiré l'attention des jeunes universitaires concernés par ce processus de recrutement.

À ceux qui auront le mérite d'être sélectionnés à la suite d'un processus rigoureux et transparent assuré avec la contribution technique d'un cabinet indépendant, il a indiqué qu'une commission sera mise en place pour le pilotage du processus de sélection régi par la loi n°16/013 du 2 février 2016 portant statut des agents de carrière et services publics de l'État.

« Placés dans ces conditions, les jeunes professionnels seront soumis au respect strict du Code d'éthique et de déontologie professionnelle qui les obligent à respecter les valeurs citoyennes et républicaines à l'instar de la régularité, la ponctualité, l'éthique en milieu professionnelle. Tout comportement de nature à violer les dispositions statutaires ne sera pas le bienvenu ».

Un avis à manifestation d'intérêt sera publié dans la presse. Cet avis portera les conditions d'admission liées à l'âge (35 ans maximum), la nationalité congolaise, l'aptitude physique, la conduite, les bonnes mœurs et le niveau d'études minimum requis (au moins une licence universitaire).

Les candidats rempliront un formulaire disponible sur le site Internet du ministère de la Fonction publique et doivent joindre leurs dossiers.

Il remercie la Banque mondiale à travers le Projet de réforme et de rajeunissement de l'Administration publique (PRRAP) pour son appui technique et financier nécessaire à la poursuite de cet ambitieux programme.

Redonner la vie à l'Administration publique

Le Premier ministre honoraire, Augustin Matata Ponyo, a indiqué les objectifs poursuivis par cette réforme qui permet aux jeunes universitaires de redonner la vie et l'efficacité à la Fonction publique, colonne vertébrale d'un État.

Matata Ponyo a révélé quelques-clés de réussite aux nouveaux prétendants à rajeunir l'Administration publique.

Pour ce faire, il leur a recommandé d'observer les valeurs cardinales et professionnelles ainsi que celles éthiques et de la morale (bonne gouvernance, l'absence de la corruption, etc.).

Le Premier ministre honoraire a aussi prodigué des conseils pratiques aux ex-étudiants de l'École nationale de l'Administration (ENA), à savoir ne pas être « sous utilisés » avec d'énormes potentiels qu'ils regorgent.

La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse (UPJ), Francine Muyumba, a exprimé sa satisfaction de voir le gouvernement répondre à la demande de la jeunesse congolaise, à travers leur recrutement.

Elle a encouragé ces jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes et relever le défi de conflit de génération au sein de l'Administration publique.

Francine Muyumba a plaidé pour que le gouvernement matérialise la création du Fonds national pour la promotion de la jeunesse.

Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, Michel Bongongo, a dressé l'état des lieux de la réforme de l'Administration publique qui est au cœur du bon fonctionnement de l'appareil de l'État.

Dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État sur l'émergence de la RDC, le gouvernement d'union nationale mise sur le rôle essentiel et prépondérant de l'Administration publique.

À la suite du diagnostic établi en 2012, plusieurs facteurs ont été retenus comme obstacles à l'efficacité de l'Administration publique.

C'est le cas, notamment, du vieillissement du personnel (avec plus de 245 000 agents et fonctionnaires de l'État éligibles à la retraite sur l'ensemble des 54 administrations que composent l'Administration publique).

Dans ce contexte, le processus de mise à la retraite est l'une des principales questions qui préoccupent l'ensemble des acteurs intéressés par la réforme et la modernisation de l'Administration publique en RDC, à savoir les institutions de la République tant au niveau central que provincial, les agents et fonctionnaires eux-mêmes, les organisations syndicales des travailleurs du secteur public et les partenaires au développement.

Assurer la relève

L'importance des effectifs des éligibles à la retraite pour l'ensemble de l'Administration publique représente à la fois une contrainte financière et budgétaire importante pour l'État.

Mais également un défi pour important pour la gestion de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État en termes de promotions et de recrutement, conformément aux exigences de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des agents de carrière des services publics de l'État.

D'après ce statut, le recrutement comme promotion ne se justifie que dans un contexte de disponibilité d'un poste budgétaire prévu.

Cette disponibilité ne peut être constatée qu'en cas de décès, de mise à la retraite ou de création de nouvelles directions notamment dans le cadre des structures standard.

La non-exécution des retraites sur plus d'une vingtaine d'années à défaut des moyens financiers nécessaires a occasionné un stock des éligibles de plus de 245 000 agents et fonctionnaires de l'État et un gel relatif presqu'automatique des promotions et des recrutements pendant plusieurs années.

Aussi, les récentes opérations de mise à la retraite dans certaines administrations au niveau central ont occasionné de nombreux dysfonctionnements ayant conduit à des recours, à défaut d'une gestion transparente et participative du processus de mise à la retraite.

Pour répondre à ces défis, le gouvernement s'est engagé avec la Banque Mondiale dans le cadre du PRRAP à définir un mécanisme efficace et transparente soutenu par des arrangements institutionnels, techniques et opérationnels nécessaires au regard des leçons apprises au cours des processus engagés dans le passé et très récemment dans le cadre de la mise à la retraite au niveau du ministère de l'Environnement et Développement durable.

C'est dans ce cadre que la stratégie de rajeunissement développée et mise en œuvre par le gouvernement de la République, agit sur deux principaux leviers, à savoir la restructuration à la suite de la réunion interministérielle tenue le lundi 5 juin, les ministres des administrations pilotes, à savoir Budget, Fonction publique, Finances, Plan et Portefeuille dans le cadre du PRRAP et Santé publique dans le cadre du Projet de développement du secteur de la santé (PDSS), ont levé l'option du couplage stratégique et opérationnel du processus de mise à la retraite avec la titularisation de l'ensemble du personnel administratif.

Il s'agit donc d'un processus à deux phases importantes, à savoir la mise à la retraite honorable des agents et fonctionnaires qui ont rendu de bons et loyaux services à l'État couplé à une démarche de refond et de mise à jour d'un cadre organique ; et le processus de recrutement de jeunes universitaires dans le cadre de l'École nationale de l'administration (Éna) et du programme « Jeunes professionnels » destiné à intégrer l'Administration et y assurer la relève.