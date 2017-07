Affaires Etrangères et Finances) et être intégrée comme publique dans le budget national.

Selon les usages parlementaires, un député ou sénateur peut jouer de l'anticipation en attendant une session ordinaire. Ainsi donc, le chef de la diplomatie congolaise pourrait bien être compté, avec Emmanuel Shadari de l'Intérieur et Alexis Thambwe Mwamba de la Justice, déjà interpellés par le national Muhindo Nzangi dans l'affaire des attaques contre les prisons et parquets, parmi les premiers membres du gouvernement Tshibala à s'expliquer devant la représentation nationale dès la rentrée de septembre 2017.

Christian Mwando, député national et fils de son père, le feu patriarche Charles Mwando Nsimba, vient de créer la surprise en déposant, en pleines vacances parlementaires, au Bureau de l'Assemblée Nationale, une question écrite à charge du ministre des Etrangères, Léonard She Okitundu.

