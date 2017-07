Guinée: Marche du 2 août - La mise en garde de Cellou Dalein aux forces de l'ordre

La Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger, Makalé Camara a… Plus »

Il invite également les militants de l'opposition à faire preuve «de discipline, de retenue et de ne violenter aucun riverain de la route». Depuis 2010, plus de 60 militants de l'opposition ont été tués par les forces de sécurité lors des manifestations politiques pacifiques.

Cellou Dalein met en garde les policiers et gendarmes qui obéissent aux ordres illégaux de réprimer les manifestants pacifiques. «S'ils continuent d'obéir à des pouvoirs qui n'ont aucune légitimité, ce ne sera pas bon pour eux et pour la Guinée».

La manifestation du 2 août, souligne Cellou Dalein Diallo, aura une triple portée. Entre autres: la protestation contre la non-application de l'Accord politique, la cherté de la vie, l'insécurité et l'insalubrité et la mise en garde contre le tripatouillage de la Constitution.

Nous avons trop accepté, ce n'est plus possible. On se lèvera et on défendra notre Constitution, la démocratie, la vérité des urnes».

