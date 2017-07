Guinée: Pro A - Le Franco-Guinéen Alpha Kaba signe à l'ASVEL

La Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger, Makalé Camara a… Plus »

Deuxième meilleur rebondeur de la Ligue Adriatique (7,5 rebonds de moyenne) et de la Champions League (9,8 rebonds), le Français avait été drafté en juin dernier en soixantième et dernière position par les Hawks d'Atlanta (NBA) qui ne l'ont pas conservé dans leur effectif.

Alpha sera la dernière recrue de notre intersaison et vient compléter un effectif qui se veut ambitieux et compétitif sur nos deux objectifs majeurs qui sont le championnat de France et l'EuroCup » , a confié Tony Parker, président et propriétaire via un communiqué officiel.

Le fait qu'il signe trois ans s'inscrit dans la continuité de notre volonté de fidéliser les joueurs et d'avoir une réelle identité à laquelle notre public et nos partenaires pourront adhérer.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.