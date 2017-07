Angola: Elections/2017 - L'Education et la Santé sont prioritaires pour le MPLA

Outre le MPLA, parti au pouvoir et largement majoritaire au Parlement, vont également disputer les élections du 23 août prochain, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA, principal parti de l'opposition), le Front National de Libération de l'Angola (FNLA), l'Alliance Nationale Patriotique (APN), le Parti de Rénovation Sociale (PRS) et la coalition Convention Ample de Salut National (CASA-CE).

Les élections du 23 août prochain seront les quatrièmes dans l'histoire politique du pays. Les trois premières, supervisées par la communauté internationale, et disputées en 1992, 2008 et 2012, ont été remportées par le MPLA.

Le candidat du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola a mis en relief l'engagement et le dévouement des enseignants et des techniciens de la santé dans les services rendus aux communautés.

Dans cette rencontre, tenue dans les installations du Centre des Conférences de Belas, João Lourenço a estimé fondamental mettre en place un modèle éducatif et pédagogique qui puisse répondre aux intérêts du pays et de ses objectifs.

S'exprimant, à Luanda, lors d'une rencontre avec les professionnels de ces deux secteurs, João Lourenço a dit que le pays avait besoin des cadres formés et salutaires, dotés des compétences académiques, technico-professionnelles et culturelles à la hauteur des nécessités du développement économico-social dont il projette.

Telle est la promesse faite jeudi par João Manuel Gonçalves Lourenço, candidat du MPLA à la Présidence de la République, ajoutant que le gouvernement du MPLA investit dans les infrastructures de l'Education et de la Santé par la construction des écoles, des instituts moyens et des hôpitaux.

Luanda — Le gouvernement qui émanera des élections du 23 août prochain travaillera de façon à ennoblir les carrières des enseignants et des techniciens de la Santé, afin qu'elles correspondent aux exigences du développement économique et social du pays.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.