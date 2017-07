Togo: Les Togolais doivent devenir des 'citoyens éclairés'

L'ensemble des Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est désormais sous… Plus »

La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées et l'Office togolais des recettes (OTR) sont partenaires de l'opération.

'Nous sommes très fiers de soutenir ce projet initié par un groupe de jeune togolais boursiers de Young African Leaders Initiative* afin de sensibiliser et d'éduquer la population sur la responsabilité citoyenne et fiscale', a déclaré David Gilmour, l'ambassadeur américain à Lomé.

120 leaders communautaires seront formés au contrôle citoyen de l'action publique et au mécanisme de levée de fonds. Plusieurs communes sont concernées parmi lesquelles Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.