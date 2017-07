Congo-Brazzaville: L'horticulteur paysagiste dans ses multiples facettes

L'horticulture a toujours été un art au vrai sens du terme. L'horticulteur est aussi un technicien et un commercial. Il guide les particuliers ou les professionnels dans leurs achats de plantes, les conseille sur les variétés, leur floraison, les soins à leur apporter, leur rendement, leur qualité, les lieux où elles s'épanouissent le mieux.

Selon Célestin Mantadi, horticulteur et paysagiste exerçant à Brazzaville, pour faire un bon horticulteur, il faut d'abord aimer le travail que vous exercez et se former au fil du temps, avoir la patience, chercher à mieux faire davantage et aussi faire des recherches pour connaître les techniques et les noms des plantes. « L'horticulteur peut également travailler seul.

Cela dépend de l'espace qu'il doit exploiter ou explorer. À supposer que l'espace est assez important, il doit absolument travailler en équipe pour former une dynamique pour que le travail à réaliser ne soit pas vu comme une corvée.

Habileté manuelle, sens de l'observation et connaissances scientifiques sont nécessaires à l'horticulteur.

Une certaine résistance est recommandée pour le travail en pépinière, dans les champs, les jardins ou les espaces verts. Un certain sens artistique, enfin, est apprécié », a-t-il ajouté.

D'après les paysagistes et les horticulteurs que ça soit dans les champs, les jardins et les espaces verts, le principe est le même. Sur l'aménagement et la préparation du terrain, le travail du sol vise trois objectifs, à savoir aérer le sol pour faciliter l'activité bactérienne nécessaire à la vie du sol ; ameubler la terre pour faciliter la pénétration des racines, c'est-à-dire casser les grandes mottes de terre et les croûtes qui rendent la terre trop dur et compacte ; humidifier le sol, la terre bien travaillée retient et utilise mieux l'humidité.

Nature du travail

L'horticulteur veille au développement des végétaux, depuis leur mise en culture jusqu'à la récolte, voire jusqu'à l'expédition chez les fleuristes ou les jardineries. Après la mise en terre (ou en pot), il surveille la croissance des plants, les arrose, les désherbe, les traite, les taille, les griffes ou encore les repique selon les cas. Pour favoriser la croissance des plantes, les horticulteurs choisissent des variétés, une terre et des engrais adaptés. Pour les cultures en extérieur, ils tiennent compte du sol et du climat.

Un métier, des métiers

L'horticulteur produit et vend des fleurs et des plantes en pot. Le floriculteur est un spécialiste des fleurs « coupées » pour des bouquets, des bulbes, des plantes (vertes, grasses ou massif). Le pépiniériste s'occupe des végétaux d'extérieur : arbustes fruitiers, arbres d'ornement, plants forestiers en pot ou en pleine terre, etc. Le maraîcher produit des légumes cultivés en plein air ou sous abri. Enfin, l'arboriculteur cultive des arbres fruitiers.