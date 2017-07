«Gagn sagrin kan get sa... » Issac, un habitué de Port-Louis, se trouvait parmi les badauds qui ont… Plus »

«Une entreprise est en difficulté quand elle n'est plus compétitive. Par exemple, une nouvelle PME est exemptée de taxe pendant huit ans. De plus, elle bénéficie d'un certificat qui lui permet d'obtenir un emprunt de la banque ainsi que d'autres facilités.

Non, réplique le ministre des Entreprises et des coopératives. «Il n'y a rien d'alarmant», affirme Sunil Bholah.

De janvier 2015 à juillet 2017, 4 561 petites et moyennes entreprises (PME) ont fermé leurs portes. Une information disponible au Registrar of Companies. Est-ce à dire que ce secteur est en danger ?

