Ile Maurice: 6 300 bœufs attendus pour Eid-ul-Adha

Au total, 600 cabris et 6 300 bœufs sont attendus cette semaine pour satisfaire la demande dans le cadre de la fête Eid-ul-Adha.

Le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, affirme que la demande pour cette célébration, prévue fin août ou début septembre, est de 4 000 bêtes.

Trois sociétés avaient décroché un permis d'importation de bétails, nommément Socovia Co. Ltd, Melville Livestock Park Co. Ltd et Agroboss Co. Ltd. Toute- fois, cette dernière n'a pas eu de navire pour ramener les animaux.