Ile Maurice: Les médecins sur le pied de guerre - Pas question de shift system

«Gagn sagrin kan get sa... » Issac, un habitué de Port-Louis, se trouvait parmi les badauds qui ont… Plus »

«L'affaire a déjà été portée devant la Commission for Conciliation and Mediation mais le ministère n'a envoyé qu'un représentant des ressources humaines au lieu du Permanent Secretary !»

Et notamment la volte-face du ministre de la Santé, Anwar Husnoo. «Il avait lui-même déclaré qu'il n'allait pas mettre en place le shift system et voilà que maintenant il va de l'avant avec ce projet !» fustige le président de la MHOA, Vinesh Sewsurn.

Lors d'une conférence de presse, ce vendredi 28 juillet, la Medical and Health Officers Association (MHOA) et la Medical and Dental Officers' Association (GMDOA) se sont élevées contre cette décision.

