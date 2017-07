Cameroun: Brigade du Quartier général - Quatre officiers en poste

Assurer la défense et la protection de la capitale, ses environs et des points sensibles de leurs zones de responsabilité à l'exception de ceux confiés à la Garde présidentielle. I

Respectivement, le chef de bataillon Gilbert Messoumbe Enone, commandant du Bataillon de commandement et de soutien ; le chef de bataillon Martial Rosier Mfoula, commandant du 1er Bataillon d'intervention ; le chef de bataillon Djamo Haman commandant du 2e Bataillon d'intervention et le chef de bataillon Ateba Etoa commandant du 3e Bataillon d'intervention.

Vous aurez à cœur de régler principalement le problème des effectifs de votre formation et d'activer les unités non opérationnelles d'une part, et d'assurer le soutien des organismes institutionnels ainsi que les points sensibles situés dans votre zone de responsabilité d'autre part ».

