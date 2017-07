Afrique: Compte 2016 du fonds de solidarité africain - Un bénéfice de 3 milliards de FCfa réalisé par l'institution

Le Fonds de solidarité africain (Fsa) a tenu, hier à Dakar, la 8ème session ordinaire de son Assemblée générale. Lors de cette rencontre, les comptes de l'exercice 2016, qui a enregistré un résultat bénéficiaire de 3 milliards de FCfa, ont été approuvés.

Cette deuxième année successive pendant laquelle l'institution a renoué avec les exercices bénéficiaires a été saluée par le ministre du Budget, Birima Mangara. Ce dernier demande aux États de respecter, toutefois, leurs engagements car les membres doivent plus de 22 milliards de contribution au Fsa.

La 8ème session ordinaire du Fonds de solidarité africain (Fsa), qui a pour mission de participer au développement économique des États membres, en contribuant au financement de projets structurants à travers notamment la garantie financière, le refinancement pour allongement de durée des prêts et la bonification de taux d'intérêt, a été organisée, hier à Dakar.

Le ministre du Budget du Sénégal, Birima Mangara, présidant la cérémonie, a salué «cet exercice qui marque, en effet, la deuxième année successive pendant laquelle notre institution a renoué avec les exercices bénéficiaires».

Selon M. Mangara, «après 40 ans d'existence, le Fsa poursuit ses activités non sans difficultés».

«En effet, la nature même de l'activité principale du Fonds, en l'occurrence, la garantie financière, est porteuse de risques.

Il suffit, sous ce rapport, de relever l'importance des sinistres qui avaient conduit à des exercices successifs déficitaires, obérant ainsi les fonds propres effectifs», rappelle Birima Mangara.

L'exercice 2016 marque surtout, d'après le ministre du Budget sénégalais, l'an 1 de la mise en œuvre de l'ambitieux Plan de développement stratégique à moyen terme (Pdsmt), dénommé "Expansion 2020".

Ce plan est constitué de 3 phases, à savoir la phase première de mobilisation et de gage d'une nouvelle dynamique permettant de renforcer et d'améliorer l'organisation, la gouvernance, les ressources humaines et le processus opérationnel ; une phase de transformation (2017-2018) qui se focalisera sur la mobilisation des ressources financières et le développement des partenariats ; et une troisième phase de développement (2019-2020).

Cependant, pour réaliser tous les objectifs, Birima Mangara soutient que les États membres, lors de la VIIème session de l'Assemblée générale tenue à Kigali, au Rwanda, en juin 2016, ont eu à prendre des décisions importantes parmi lesquelles, celle relative à la libération de la deuxième tranche du capital à hauteur de 30 milliards de FCfa et de l'abondement supplémentaire du Fonds spécial de bonification à hauteur de 7 milliards de FCfa.

Birima Mangara constate qu'il était attendu, en 2016, des libérations au titre du capital d'un montant total de 11,7 milliards de FCfa et de l'abondement du Fonds spécial de bonification d'un montant de 5,03 milliards de F Cfa, soit, au total, un montant de 16,73 milliards de FCfa.

Apurer le plus vite les engagements financiers des États membres

Toutefois, au 31 décembre 2016, il n'a été enregistré que la somme de 1,91 milliard de FCfa au titre de la libération du capital et celle de 466 millions de FCfa au titre du Fonds spécial de Bonification ; soit un total de 2,37 milliards de FCfa de ressources nouvelles, ou 14 % des ressources financières attendues.

Au titre de l'année 2017, les engagements des États membres se chiffrent à 7, 5 milliards de F Cfa au titre du capital et à 1, 75 milliard de FCfa au titre du Fonds spécial de Bonification. «Globalement, nous les États membres, sommes redevables au Fonds de solidarité africain à la date d'aujourd'hui de 22.462.532.005 de FCfa.

Nous nous devons d'apurer le plus vite possible ces engagements afin de renflouer notre Institution et d'accompagner cette nouvelle dynamique», recommande le ministre du Budget.

Le fonds de solidarité africain (Fsa) a vu le jour à la suite de l'accord signé à Paris le 21 décembre 1976.

L'ambition actuelle du Fonds de Solidarité africain est d'élargir son périmètre institutionnel et géographique afin de couvrir les différents États membres des grands ensembles régionaux tels la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Ceeac) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa).