Cameroun\ Union européenne - Les adieux de Françoise Collet

Les sujets économiques et commerciaux n'étaient pas en reste. L'ambassadeur Françoise Collet a profité de l'échange avec le ministre-Sgpr pour faire une évaluation positive de l'exécution de l'accord de partenariat économique que l'UE a signé avec le Cameroun en juillet 2014, qui est par ailleurs entré en vigueur il y a un an.

En mars dernier, l'UE a remis une flotte automobile à la délégation générale à la Sûreté nationale à Yaoundé, destinée aux quatre postes-frontières de la Sûreté nationale de Kousséri, Barndaké, Demsa et Goulfey dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord du Cameroun.

Au sortir de cet entretien avec le ministre-Sgpr, la diplomate européenne a souligné qu'elle est venue témoigner de la richesse et la profondeur de la coopération entre Yaoundé et Bruxelles.

L'audience qu'a accordé au nom du chef de l'Etat Ferdinand Ngoh Ngoh à Françoise Collet, a duré un peu plus d'une heure. Un timing qui renseigne suffisamment sur l'excellence des relations entre le Cameroun et l'Union européenne.

