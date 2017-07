Sénégal: Baila Wane à Saint-Louis - « L'Opposition a déjà perdu la bataille »

Baïla Wane, ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et responsable de la coalition « Benno Book Yaakar », est monté au créneau pour apporter la réplique à un des responsables de la coalition « Manko Wattu Sénégal » qui a déclaré haut et fort que « les candidatures à la députation des ministres Mansour Faye et Khoudia Mbaye relèvent d'une escroquerie politique ».

Selon l'ancien Dg de la Lonase, ces déclarations prouvent que ces leaders de l'opposition ont déjà « perdu le combat politique » et cherchent tout simplement à divertir le peuple et troubler les consciences.

Plus explicite, Baïla Wane a précisé que s'il s'agit d'escroquerie politique, il faut aller chercher du côté de l'ancien président du Sénégal, notamment Me Abdoulaye Wade « qui s'est rabaissé au point d'accepter d'être candidat à la députation et la tête de liste nationale de la coalition « Manko Wattu Sénégal », sachant pertinemment qu'il ne siègera jamais à l'Assemblée nationale, eu égard à son statut d'ancien chef d'Etat ».

Selon Baïla Wane, Me Abdoulaye Wade a accepté de diriger cette liste nationale pour donner du buzz à cette coalition, « le peuple sénégalais ne pourra jamais oublier que cette brèche aménagée au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal, a été ouverte en 2003 par Me Abdoulaye Wade ».

Dans ce canal de délestage des eaux, on a enregistré depuis 2003 des centaines de naufrages dus au chavirement des pirogues et autres embarcations.

Ainsi, à en croire l'ancien Dg de la Lonase, de nombreux pêcheurs ont perdu la vie dans ces accidents qui se sont produits dans cette brèche qui ne cesse de s'élargir, « c'est Me Wade qui est responsable de ces pertes en vies humaines ».