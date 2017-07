Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie - Clap de fin ce week-end

Les dernières épreuves culturelles et sportives de la 8e édition de la compétition se déroulent ce week-end, avant la clôture dimanche à Abidjan en Côte d'Ivoire.

La huitième édition des Jeux de la Francophonie s'achève dimanche prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une édition au cours de laquelle les athlètes camerounais se sont illustrés. Au-delà des performances sportives, la culture camerounaise s'est également distinguée.

Mercredi en fin soirée, le groupe « SN9PER CREW » a décroché la quatrième médaille d'or pour le pays, dans la catégorie Hip-hop devant les Marocains de « 04 LKARWA » et les Français de « Pockemon Crew ».

Les danseurs camerounais ont fait aussi bien que « Guilili », champion de la catégorie danse de création lors de la précédente édition des Jeux. Ils ont porté le total de médailles de la délégation à 17 (4 en or, 6 en argent et 7 en bronze).

Au moment où nous mettions sous presse hier, le classement général était dominé par la France avec 42 médailles dont 17 en or, 15 en argent et 10 en bronze, devant le Canada et le Maroc.

Hier, la moisson n'a pas été bonne pour les Camerounais. Marcel Mayack s'est classé 5e au concours du saut en longueur avec une performance de 7,57m.

Le deuxième Camerounais de l'épreuve, Raymond Tchomfa, s'est classé 9e (7,26m). En finale du 200m féminin, Germaine Abessolo Bivina et Larabang Abdoullahi se sont respectivement classées sixième et huitième.

« Je suis déçue. Ça ne va pas du tout côté émotionnel. Dieu merci, je suis quand même allée jusqu'au bout de la compétition et j'ai fait des finales.

J'ai perdu des êtres chers récemment, mon père et mon frère. J'aurais voulu gagner pour eux », explique Germaine Abessolo. Liliane Nguetsa de son côté a terminé neuvième du 1500m dames.

Malgré tout, le sentiment est à la satisfaction générale, car le Cameroun a égalé le nombre de médailles remportées lors de l'édition 2013 à Nice. En France, les sportifs nationaux s'étaient classés au dixième rang avec 17 médailles (3 en or, 7 en argent et 7 en bronze).

A Abidjan, c'est déjà quatre médailles en or qui ont été glanées par Auriol Dongmo et consorts. Durant une dizaine de jours, du 21 juillet dernier au 30 juillet, plus de trois mille athlètes auront rivalisé de force, d'adresse et d'ingéniosité lors de ces Jeux de la Francophonie.

La manifestation sportive et culturelle comprenait 10 concours culturels, 9 compétitions sportives et deux concours « activités de développement ». Les Jeux de la Francophonie sont organisés tous les quatre ans durant l'année post-olympique.