Sénégal: Proposition de report des élections - Tété Diédhiou de l'Ufd se démarque

De même, M. Diédhiou a fustigé le manque d'infrastructures sanitaires et l'absence d'éclairage public dans certains quartiers de Kolda et demandé, par la même occasion, à l'Etat de venir en aide aux communes dont les recettes budgétaires sont insuffisantes pour impulser le développement local des zones comme Kolda.

Il doit savoir décrypter les projets et en connaître la portée et la signification. Il doit avoir une capacité de perception des détails des projets et propositions de loi qu'il vote », a expliqué Tété Diédhiou.

Il a profité de l'occasion pour expliquer à ses militants comment voter le jour du scrutin et le rôle que doit jouer le député à l'Assemblée nationale. « Le député doit connaître les lois et les projets de lois.

La tête de liste nationale et secrétaire général de l'Union pour le fédéralisme et la démocratie (Ufd), le Dr Mohamed Tété Diédhiou, se démarque de la proposition de report des élections législatives du 30 juillet prochain faite par Moustapha Diakhaté de la coalition «Benno Bokk Yakaar».

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.