Maroc: Le cycle d'activité placé sous le signe de la reprise

Et pour cause : « La consolidation de la croissance en 2017 demeure assez fragile du fait qu'elle résulte de configurations sectorielles assez contrastées entre les principales activités productives », a expliqué le CMC.

Le modèle de croissance qui prévaut depuis quelques années au Maroc semble marquer un certain déphasage entre les performances de l'activité et la dynamique de l'emploi.

Les analystes du centre préviennent toutefois que « cette perspective recouvre une configuration assez contrastée du système productif ». En effet, alors que les activités primaires devraient progresser globalement de 11,4% en termes réels, les activités industrielles, de commerce et de services afficheraient une croissance nettement plus modérée.

Selon les prévisions du CMC, l'année 2017 pourrait ainsi s'achever sur un taux de croissance atteignant 4,3 % en termes réels, en hausse de plus de 3 points par rapport à l'exercice précédent. Une perspective qui s'explique en bonne partie par les performances du secteur primaire et des activités qui s'y rapportent.

