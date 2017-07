Angola: Élections 2017 - Le MPLA veut des voix pour continuer à servir le peuple

Au marché de Km 30, Higino Carneiro, qui est également gouverneur de la province de Luanda, promet un programme de son aménagement et modernisation visant à créer de meilleures conditions pour les commerçants et les clients.

Il a conseillé les militants et électeurs à consulter les listes qui seront publiés par la Commission nationale électorale (CNE) afin que tout le monde sache où il va voter et exercer son droit de citoyenneté.

Il a reconnu qu'il y avait beaucoup de problèmes non résolus, mais il réitère que si les Angolais joignent la volonté et les efforts, l'Angola peut être le pays souhaité.

Au cours de sa journée de mobilisation et sensibilisation aux districts urbains de Estalagem et Baia, le dirigeant politique, également membre du Bureau politique du Comité central, a appelé à une attention particulière à la mobilisation des citoyens indécis.

