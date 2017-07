C'est avec une joie et une fierté indicibles que le peuple marocain célèbre ce dimanche le… Plus »

Conduite par l'entraineur national, Mohamed Bilal, la sélection marocaine lors de cette compétition est composée de Sabhaoui Soufiane, Anachnach Mouhcine, des frères Sabahi Lahcen et Houcine, et de Makhchoun Mounir.

Par ailleurs, la sélection marocaine de cyclisme (U 24) s'est imposée jeudi à Abidjan, en décrochant deux médailles d'argent (classement individuel et classement par équipe), lors d'une course programmée sur un circuit de 140 Km.

L'athlétisme marocain a consolidé jeudi sa présence en force sur le podium des primés, en réalisant une brillante performance lors des finales des épreuves de 1500 m (Messieurs) et (Dames) et des 5000 m (Messieurs), programmées dans le cadre de la 8è édition des Jeux de la Francophonie.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.