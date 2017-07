Sénégal: Des OPJ outillés pour la prise en charge des enfants victimes de maltraitance

Cette stratégie qui se manifeste par une meilleure prévention et prise en charge des diverses formes de violences et un accompagnement des enfants victimes, demeure selon lui, "capital dans la restauration de l'enfant".

Il a en outre magnifié l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité qui accompagnent les actions de l'Etat à travers la stratégie nationale de la protection de l'enfant.

Selon le Pr Mbaye, cette formation a permis d'amener les 20 officiers et agents de police judiciaire à comprendre quels sont les facteurs de risque d'abus sexuel et maltraitance au Sénégal ainsi que les conséquences médicales, psychologiques et psychosociales dans la vie de l'enfant.

