Congo-Kinshasa: L'Unicef alerte sur le cas de 850 000 enfants déplacés du Grand Kasaï

Je parle aussi des centres de santé qui ne fonctionnent plus et qui ne sont plus approvisionnés en termes de vaccins, avec toutes les conséquences que cela représente pour leur santé.

« D'autre part, une partie encore beaucoup plus importante d'enfants vit les conditions indirectes de la crise dans la mesure où des services de base ne sont plus fonctionnels. Je parle du nombre important d'enfants qui pendant des mois n'ont pas pu poursuivre leur scolarité.

En effet, un nombre important de miliciens sont des mineurs d'âge. On parle de 40 à 60%. Ils sont blessés, tués, vivent avec des traumatismes et essaient de survivre avec des traumatismes », précise-t-il.

En République démocratique du Congo (RDC), la région du Grand Kasaï est le théâtre, depuis un an, d'une grave crise sécuritaire et humanitaire.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.