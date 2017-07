Cote d'Ivoire: Problèmes environnementax - La Fondation Children of Africa sensibilise les tout-petits

Tout au long de sa trentaine d'années de carrière, il a été successivement enseignant, conseiller pédagogique, chef d'Antenne pédagogique régionale, coordonnateur national disciplinaire des sections Histoire et Géographie pour le préscolaire, le primaire et le secondaire au Ministère de l'Education Nationale.

La Fondation Children Of Africa de Dominique Ouattara multiplie ses actions pour inculquer aux touts petits le goût de la lecture. C'est dans ce cadre que le Bibliobus de la fondation composé de plus de 3.500 ouvrages était dans la commune de Treichville précisément au quartier Arras 1, le jeudi 26 juillet 2017.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.