Congo-Brazzaville: Langue chinoise - Grâce Boukété et Styno Deiche Lusser Madzou en compétition internationale en Chine

J'espère que cette victoire va me permettre d'avoir plein d'opportunités et surtout de réaliser des exploits en Chine », s'est il réjoui. Organisée par le Hanban, la « Passerelle vers le chinois » (Chinese Bridge) est une compétition internationale de la langue chinoise divisée en trois groupes : étudiants étrangers, lycéens étrangers et étudiants étrangers en Chine.

C'est pour la deuxième fois que je prenne part à cette compétition. L'année passée j'avais occupé la quatrième place, ce qui ne m'avait pas permis de me rendre en Chine. Après cet échec, je me suis vite remis au travail pour mieux préparer ce concours auquel je viens d'occuper la première place.

« Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la volonté. C'est une fierté de représenter le pays à ce concours qui va regrouper plus de 130 pays. Pour ceux qui sont là depuis deux ans ou trois ans et qui ne sont pas premiers, je leur demande de s'investir à fond », a-t-il conseillé.

Pour Grâce Boukété, étudiant à l'université Marien-Ngouabi à la faculté des lettres et des sciences humaines au département de langue vivante étrangère, il n'y a pas de grand secret pour ce concours international. Il suffit juste de bien étudier et appréhender les notions enseignées pour s'en sortir.

C'est ainsi que plus de 3000 Congolais ont appris le chinois à l'Institut Confucius de Brazzaville et depuis quelque temps, la majorité des lycées de Brazzaville offre les cours de langue chinoise qui fait l'objet d'une évaluation au niveau du baccalauréat.

Grâce Boukété, étudiant, et Styno Deiche Lusser Madzou, élève en terminale, vainqueurs du concours « Chinese Bridge » organisé par l'Institut Confucius de Brazzaville, se trouvent en Chine pour défendre le Congo à la compétition internationale de la langue et culture chinoises.

