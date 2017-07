Congo-Brazzaville: Un navire-hôpital chinois attendu à Pointe-Noire

Avant la fin de l'année, un navire-hôpital de la marine chinoise dénommé, « Arche de paix » accostera pour la première fois au port autonome de Pointe-Noire, dans le cadre d'une tournée humanitaire et médicale, a annoncé l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang lors d'une réception organisée le 27 juillet dernier à l'occasion de la célébration du 90ème anniversaire de l'Armée populaire de libération de la Chine (APL).

L'ambassadeur de Chine a précisé qu'il s'agit d'un navire-hôpital de plus de 10.000 tonnes, conçu et construit par la Chine, ayant à son bord 300 lits, 8 salles d'opération, des équipements et matériels aux normes d'un établissement médical de niveau tertiaire.

C'est une plateforme chinoise de dernière génération, spécialisée dans les secours médicaux en mer.

« Le séjour au Congo de ce navire-hôpital sera une visite de paix, d'amitié et pour le bien-être des populations congolaises.

Nous espérons et nous en sommes persuadés que cette visite apportera une contribution majeure à la promotion des échanges et de la coopération militaire multidimensionnels et plurisectoriels entre nos deux pays », a déclaré Xia Huang.

La soirée étant consacrée à la célébration du 90ème anniversaire de l'APL de la Chine, l'ambassadeur qui s'exprimait devant un parterre d'invités composés en majorité des hommes en uniforme, a tout d'abord décris le parcours historique de cette armée en lui rendant en même temps un vibrant hommage.

« L'APL, forte de ses 90 ans de parcours glorieux, sous la bannière de cette voie de développement pacifique se déclare déterminée à œuvrer toujours davantage et de manière agissante pour la défense de la sécurité de la Chine et le maintien de la paix dans le monde », a-t-il ajouté.

Il a en outre souligné les relations de fraternité existant entre l'APL de Chine et les Forces armées congolaises (FAC) depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Pour preuve, il a cité des réalisations de grande importance parmi lesquelles, les travaux de réaménagement et d'agrandissement de l'Académie militaire Marien Ngouabi.

Avec les forces armées africaines, le diplomate chinois a indiqué que « l'APL œuvre pour nouer et développer des rapports militaires de non alliance, de non-confrontation et de non-hostilité envers une tierce partie.

La Chine préconise fermement et depuis toujours une solution africaine conforme à l'approche africaine au problème africain. Elle s'engage constamment et avec un apport constructif dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique ».

Le diplomate chinois a aussi rappelé l'engagement pris par son pays d'accorder à l'Union africaine (UA), dans les cinq ans à venir, une aide militaire sans contrepartie de 100 millions de dollars américains pour la soutenir dans la création d'une force africaine en attente et d'une autre force de réaction rapide aux différentes crises en Afrique.

Cette annonce avait été faite, a-t-il dit, par le président Xi Jinping en 2015 lors du sommet de l'ONU sur le maintien de la paix.

« La Chine appuie activement les pays du Golfe de Guinée dans leurs efforts conjoints pour mieux gérer la sûreté et la sécurité maritimes dans la région », a soutenu l'ambassadeur Xia Huang.

S'exprimant au nom des FAC, le ministre de la défense, Charles Richard Mondjo a renouvelé la gratitude des autorités congolaises à la Chine pour « sa constante sollicitude et pour les multiples actions en faveur du peuple congolais ».

Pour lui, l'action humanitaire qu'envisage de réaliser la marine chinoise à travers son navire-hôpital à Pointe-Noire est parfaitement en adéquation avec cette ligne directrice.

« Nous sommes en droit d'affirmer que la coopération entre nos deux pays a toujours visé le bien-être de nos peuples respectifs et la sécurité dans le monde », a-t-il signifié.

« Nous pouvons réaffirmer que nos relations sont aujourd'hui à leur meilleure forme et tournée vers l'avenir.

La volonté partagée de nos chefs d'Etat : les présidents Xi Jiping et Denis Sassou N'Guesso est de raffermir les liens multiformes unissant nos deux pays et cela est fortement illustré dans le cadre du partenariat stratégique à travers une coopération plus active et mutuellement avantageuse », a renchéri le ministre de la défense.

En plus des photos affichées pour la circonstance, les invités ont eu droit, pendant une demi-heure à la projection d'un film intitulé, « l'Armée Populaire de Libération d'aujourd'hui », un film qui retrace brièvement l'histoire de cette armée.