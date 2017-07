Ile Maurice: Dans une lettre, le député Rughoobur dénonce le président de la WMA

De plus, il dénonce le fait que Sulaiman Hansrod impose des restrictions à des employés, les empêchant de bien faire leur travail. Il souhaite que le Premier ministre et son adjoint prennent les mesures qui s'imposent.

Sudesh Rughoobur soutient que la performance de Sulaiman Hansrod est «worst below standard». Il avance qu'à Grand-Baie, le tout à l'égout déborde et qu'il n'y a pas suffisamment de camions pour régler ce problème.

La missive est adressée au Premier ministre, à son adjoint, à la secrétaire permanente du ministère de l'Énergie, à l'Acting General Manager de la WMA, Jacques Alexis Radhay, et aux deux autres élus du n°6, Ashit Gungah et Sangeet Fowdar.

C'est un backbencher qui n'a pas froid aux yeux. Sudesh Rughoobur a ouvertement dénoncé la «mauvaise performance» de Sulaiman Hansrod, président du board de la Wastewater Management Authority (WMA) et nominé politique du Premier ministre adjoint et ministre de l'Énergie, Ivan Collendavelloo. Le député du n°6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or) l'a fait par le biais d'une lettre, jeudi.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.