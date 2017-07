Ile Maurice: Propos menaçants - «Dès que Soodhun rentrera, il donnera sa version», dit Me Gulbul

«Il faut trouver la personne qui a fait la vidéo et s'assurer qu'elle soit disposée à témoigner devant une cour de justice que celle-ci est authentique et qu'elle porte sa signature. Il en va de même pour un document. Tant qu'il n'y a pas une signature là-dessus, il est anonyme.»

Me Ashok Radhakissoon est plus prudent. Selon lui, avant d'aller de l'avant avec cette affaire, il faut que les enquêteurs s'assurent de l'authenticité de la vidéo.

Le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun, est attendu au pays, la semaine prochaine. Me Raouf Gulbul, son avocat, explique qu'«aussitôt qu'il sera de retour, il donnera sa version des faits» dans le cadre de l'affaire des propos tenus contre Xavier-Luc Duval.

