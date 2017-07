Cameroun: Recrutements dans les entreprises publiques - Le filon des arnaques prospère

On n'est pas loin d'un jeu de chaises accompagné de surprise au terme de ce travail. La 5ème Etude… Plus »

Pour elle, ces arnaques prospèrent du fait de la soif de beaucoup de jeunes d'intégrer les entreprises publiques et parapubliques. Dans ces structures, l'espoir nourri est celui de la garantie d'une rémunération régulière, et donc d'une assurance certaine.

n'échappe à ces vendeurs de rêves. «Vous allez sur les plateformes d'offres d'emploi, rarement vous verrez des offres des structures publiques. Même sur les sites web de ces entreprises, vous ne trouverez jamais rien. Or, le taux de chômage est de plus en plus élevé.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.