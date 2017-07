Libye: Ghassan Salamé, nouvel envoyé de l'ONU - « Ma priorité, c'est le peuple libyen »

Les dirigeants basés dans l'Est de la Libye ont fait savoir jeudi que le consul et onze diplomates et agents du… Plus »

Pour M. Salamé, la déclaration conjointe faite par les deux parties à Paris « va être une référence que moi et d'autres pourront leur opposer le jour où ils auront d'autres tentations ». Il a également jugé important le fait que les deux parties appellent à un cessez-le-feu et pensent que les élections soient possibles pour régler la situation.

M. Salamé était mardi à Paris lors de la rencontre entre Fayez Al Sarraj, Président du Conseil de la présidence de la Libye, et le général Khalifa Haftar, commandant de l'Armée nationale libyenne(ANL) organisée sous l'égide du Président français, Emmanuel Macron, et qui a abouti sur une Déclaration conjointe saluée par les membres du Conseil de sécurité.

Avant de partir pour la Libye où il consultera de manière approfondie tous les acteurs libyens, M. Salamé essaiera de rencontrer « le plus grand nombre possible d'ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité mais également de pays voisins de la Libye qui ont un intérêt particulier à l'évolution de ce pays », espérant s'entretenir notamment avec les représentants égyptien, algérien et italien.

Dans les prochains jours M. Salamé se réunira à New York avec plusieurs hauts responsables onusiens pour discuter « des questions politiques, de sécurité et de développement ».

« J'ai reçu des centaines de mails et des dizaines de milliers de tweets qui me donnaient des conseils - pas toujours dans le même sens - parfois des conseils tout à fait contradictoires - mais qui heureusement m'ont appris à mieux connaître (les Libyens), ce qui les préoccupaient, ce qu'ils attendaient de moi », a-t-il dit.

Par le passé, M. Salamé a également été conseiller politique à la Mission d'assistance des Nations Unies en Iraq (MANUI) en 2003 et conseiller des précédents Secrétaire généraux Kofi Annan (2003-2007) et Ban Ki-moon (2012).

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.