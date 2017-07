Sénégal: Thiès - "Toutes les dispositions prises pour un bon déroulement du vote"

Thiès — Le préfet de Thiès Alioune Badara Sambe assure que "toutes les dispositions ont été prises" pour le déploiement du matériel électoral dans les différentes circonscriptions du département, en vue d'un bon déroulement du scrutin des législatives, dimanche.

"Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour permettre à tous les citoyens de sénégalais d'exercer leur droit de vote qui est fondamental dans une démocratie qui se respecte", a-t-il dit à des journalistes, vendredi, en présence de deux observateurs de l'Union africaine (UA) présents dans la capitale du rail pour les besoins du scrutin.

À quelques 48 h des opérations électorales, "tout le matériel a été reçu et ventilé au niveau des circonscriptions que sont les sous-préfectures", a signalé le préfet.

Au niveau du département de Thiès, qui compte 341 000 électeurs pour 15 communes, "le matériel est entièrement en place. Le déploiement s'est fait de manière progressive, nous avons reçu déjà le gros matériel (isoloirs) depuis un certain temps", a renseigné Alioune Badara Sambe.

"Ensuite, le petit matériel (cachets, encreur, les flacons d'encre indélébile, urnes) a été reçu et tout dernièrement, nous avons reçu les bulletins et les autres imprimés qui vont avec", a-t-il expliqué.

Les circonscriptions électorales de la commune de Thiès comptent "178 000 électeurs", contre environ "163 000 électeurs" pour le reste du département, a précisé le préfet.

Il y a 287 lieux de vote à travers le département de Thiès, pour un total de 738 bureaux de vote (BV) répartis entre les communes de Pout (7 lieux de vote et 24 BV), Khombole ( 5 lieux de vote et 20 BV), Thiès-nord (19 lieux de vote et 105 BV), Thiès-sud (37 lieux de vote et 238 BV), a-t-il détaillé.

A cela s'ajoutent les communes de Notto (48 lieux de vote et 71 BV), Keur Mousseu (67 lieux de vote et 135 BV) et Thiénaba (155 lieux de vote et 147 BV).

"Il y a quelques abris provisoires notamment dans la commune de Pout mais on a mis des bâches comme les tentes de l'armée ou du GMI qui sont étanches. A ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de difficultés majeures", a assuré M. Sambe.

Il a évoqué la décision des autorités compétentes de réduire le nombre d'électeurs par bureau de vote, jusque-là de 900 électeurs par bureau.

"Contrairement aux autres élections, le code électoral a prévu d'avoir un maximum de 600 électeurs par bureau de vote, ce qui fait qu'on a un peu éclaté les bureaux", d'où cette augmentation des bureaux, selon le préfet, faisant observer que cela "facile également le passage" des électeurs.

Concernant la sécurisation du scrutin, "il y a les forces de défense et de sécurité avec un maillage très clair.

La police gère la ville, la gendarmerie gère les localités où il y a des brigades mais également les chefs-lieux d'arrondissement. En zone rurale, c'est l'armée qui gère", a-t-il souligné.