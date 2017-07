Afrique de l'Ouest: Togo\Ghana - On ouvre tout

La Foire 'Made in Togo' a ouvert ses portes pour deux semaines au Centre des expositions de Lomé (CETEF). Plus »

L'un des engagements forts soulignés par les deux parties est l'ouverture prochaine de toutes les frontières terrestres 24h24 et 7/7 entre le Togo et le Ghana. Une disposition qui répond aux exigences de la Cédéao actuellement présidée par Faure Gnassingbé.

Le premier porte sur l'opérationnalisation et la gestion du poste de contrôle juxtaposé de Noépé-Akanu (30km à l'est de Lomé).

A l'issue de la commission mixte qui s'est tenue à Accra les 26 et 27 juillet, le Togo et le Ghana ont signé deux accords de coopération.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.