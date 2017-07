Ile Maurice: Pointe-aux-Sables - Il vole la tablette de son bébé et déclenche une émeute

Du côté de la police, on indique qu'à la suite de cet incident quatre personnes ont été arrêtées pour Damaging Property et que l'enquête suit son cours.

Des insultes à leur encontre ont alors commencé à pleuvoir. Plusieurs personnes et membres de leur famille sont venus leur prêter main-forte. En même temps, la police est alertée et mandée sur les lieux.

Sa tante, sa grand-mère et sa mère y vivent, avec des enfants en bas âge. «Li ti ek enn bar feray et linn koumans zouré. Mo'nn dir li al kot twa, gard to lafors pou to al travay démin», soutient la grand-mère de Tiffany.

Mais c'est sous les injures qu'elles repartent, et sans la tablette. Quelques heures plus tard, leurs maisons ont été saccagées...

Elle soupçonne très vite le père de l'enfant. Le lendemain, la tante et la mère de Tiffany prennent les choses en main. Elles se rendent chez le jeune homme et lui demandent de leur restituer la tablette.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.