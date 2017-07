Maroc: Le fonds d'investissement britannique Actis mobilise 250 millions d'euros pour l'accompagnement de Honoris United Universities en Afrique

Le fonds britannique Actis met le turbo. Il vient de mobiliser la bagatelle de 250 millions d'euros au profit de Honoris United Universities, premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé qui regroupe des institutions leaders en Afrique du Nord et en Afrique du Sud.

Actis annoncait il y a quelques mois le lancement d'une ligne financière sous forme d'appui au secteur de l'enseignement supérieur privé en Afrique via son partenaire Honoris United Universities, groupement d'institutions leaders en Afrique du Nord et en Afrique du Sud.

A travers ce financement, Honoris United Universities devra pouvoir labelliser les synergies des savoirs dans les pays où l'énergie intellectuelle, la recherche sont réputées.

En tant que premier réseau dans ce domaine, l'objectif est de former et d'avoir un nouveau profil de jeunes africains qui seront aamenés à s'approprier les process pour une grande transformation du continent africain.

En Afrique francophone, Honoris United Universities multiplie l'offensive en confirmant son intérêt et son attractivité via des accords de partenariat avec des écoles et instituts de formation de référence.

Il est déjà en partenariat avec l'EMSI, Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, la plus grande institution privée du Maroc et principale école privée d'ingénieurs (sous réserve des approbations règlementaires).

Au delà des frontières marocaines, le réseau panafricain Honoris United Universities a conclu un partenariat avec le Management College of Southern Africa, plus connu sous le nom de «MANCOSA» et la REGENT Business School. MANCOSA et REGENT.

Ces écoles sont des institutions leaders de l'enseignement à distance (distance learning) en Afrique du Sud. Avec une plus-value tirée de ses crédits pédagogiques référencés.

M. Luis Lopez, CEO de Honoris United Universities, réputé expert dans le domaine du management de l'enseignement académique international peut se frottter les mains.

L'on se rappelle que c'est bien Actis avait misé sur ses capacités managériales pour diriger cet ambitieux programme d'enseignement en Afrique.