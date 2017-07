Maroc: Expulsion de 2 journalistes espagnols couvrant les violences dans le Rif

Pour Jose Luis c'est encore plus grave, il vit ici depuis 17 ans. Ils l'ont séparé de sa femme et de ses enfants, il ne peut plus les voir. »

Jose Luis Navazo et Fernando Sanz ont été déposés sans explication au poste-frontière de Ceuta mardi 25 juillet, signe selon Reporters sans frontières d'une escalade dans les violations de la liberté de la presse dans le royaume et dont les journalistes marocains sont les premières victimes.

Au Maroc, deux journalistes espagnols ont été expulsés cette semaine alors qu'ils couvraient les manifestations dans la région du Rif. Depuis 9 mois, dans cette zone enclavée du nord du pays, les partisans du Hirak réclament un meilleur accès aux soins, à l'emploi et à l'éducation, des mesures de développement et la libération des prisonniers détenus depuis le début de la crise.

